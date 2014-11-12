LiliaGrafa

Графа Лилия Михайловна - Профессиональный копирайтер,рерайтер, журналист.

Возраст: 32 года

Опыт работы: Более 10 лет опыта работы в СМИ:новостной редактор и журналист, политический обозреватель, копирайтер в период

проведения политических выборов разных лет, руководитель пресс-службы Аппарата

полпреда Президента РФ в СЗФО по Калининградской области. Умения и навыки: Создание информационных поводов "изничего", написание интервью, статей, любых продающих текстов - быстро,

содержательно, без ошибок. Умение работать с новостями - на высшем уровне.

Цель резюме: Удаленная работа копирайтера,рерайтера любой сложности.

Место жительство: Вьетнам

Желаемая зп: от 800 $ в месяц

Контакты: [email protected]

тел во Вьетнаме: +8 494700 62 09

skype: Лилия Графа