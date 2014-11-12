LiliaGrafa

Графа Лилия Михайловна - Профессиональный копирайтер,рерайтер, журналист.
Возраст: 32 года
Опыт работы: Более 10 лет опыта работы в СМИ:новостной редактор и журналист, политический обозреватель, копирайтер в период
проведения политических выборов разных лет, руководитель пресс-службы Аппарата
полпреда Президента РФ в СЗФО по Калининградской области. Умения и навыки: Создание информационных поводов "изничего", написание интервью, статей, любых продающих текстов - быстро,
содержательно, без ошибок. Умение работать с новостями - на высшем уровне.
Цель резюме: Удаленная работа копирайтера,рерайтера любой сложности.
Место жительство: Вьетнам
Желаемая зп: от 800 $ в месяц
Контакты: [email protected]
тел во Вьетнаме: +8 494700 62 09
skype: Лилия Графа