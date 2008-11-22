Высшее филологическое образование, студентка 3-го курса специальности "Сервис и туризм" (второе высшее). Опыт написания статей по данной тематике.

Со знанием дела и удовольствием пишу также о детях - современных развивающих методиках, воспитании и т.д.

Предлагаю:

- уникальный контент для Вашего сайта

- авторские статьи

- редактирование и корректуру готовых текстов

Качественные, стилистически правильные тексты, требующие минимальной редакторской правки.

Английский и немецкий языки.

Портфолио предоставляется при наличии конкретных предложений