Высшее филологическое образование, студентка 3-го курса специальности "Сервис и туризм" (второе высшее). Опыт написания статей по данной тематике.
Со знанием дела и удовольствием пишу также о детях - современных развивающих методиках, воспитании и т.д.
Предлагаю:
- уникальный контент для Вашего сайта
- авторские статьи
- редактирование и корректуру готовых текстов
Качественные, стилистически правильные тексты, требующие минимальной редакторской правки.
Английский и немецкий языки.
Портфолио предоставляется при наличии конкретных предложений
Действие аккаунта приостановлено!