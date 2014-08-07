Lilichka777

Лилия Ляпина Lilichka777

 
29 летРоссия/Южно-Сахалинск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Высшее образование: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Опыт работы в юридических, экономических, управленческих направлениях.

А так же пишу стихи, песни, музыку, сценарии для различных торжеств.

По всем вопросам и предложениям о работе, пишите в личное сообщение, либо на почту: [email protected].

Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга