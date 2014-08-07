Высшее образование: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Опыт работы в юридических, экономических, управленческих направлениях.

А так же пишу стихи, песни, музыку, сценарии для различных торжеств.

По всем вопросам и предложениям о работе, пишите в личное сообщение, либо на почту: [email protected].