Лилия Ляпина Lilichka777Lilichka777
29 летРоссия/Южно-Сахалинск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Высшее образование: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
Опыт работы в юридических, экономических, управленческих направлениях.
А так же пишу стихи, песни, музыку, сценарии для различных торжеств.
По всем вопросам и предложениям о работе, пишите в личное сообщение, либо на почту: [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга