Liliy_Mayski

Людмила Liliy_Mayski

 
26 летУкраина/Гайворон
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстро, качественно, уникально.

Специализация: копирайтинг, рерайтинг, контент-менеджмент, набор текста (240 з/с)

Знаю языки: украинский, русский, английский.

Пишу по следующим тематикам:

Здоровье(есть среднее проффесиональное образование - фельдшер)

Спорт

Политика

Рецензии

Примеры работ вы найдете в портфолио.

Штатный сотрудник Голоса Олександрии www.golosalex.com.ua

Онлайн частый. Работаю без выходных. С 10:00 - 22:00 по киевскому времени.

Пишите на почту: [email protected]

Портфолио
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#2552
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#2623
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3958
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8295