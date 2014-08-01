Быстро, качественно, уникально.

Специализация: копирайтинг, рерайтинг, контент-менеджмент, набор текста (240 з/с)

Знаю языки: украинский, русский, английский.

Пишу по следующим тематикам:

Здоровье(есть среднее проффесиональное образование - фельдшер)

Спорт

Политика

Рецензии

Примеры работ вы найдете в портфолио.

Штатный сотрудник Голоса Олександрии www.golosalex.com.ua

Онлайн частый. Работаю без выходных. С 10:00 - 22:00 по киевскому времени.

Пишите на почту: [email protected]