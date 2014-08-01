Быстро, качественно, уникально.
Специализация: копирайтинг, рерайтинг, контент-менеджмент, набор текста (240 з/с)
Знаю языки: украинский, русский, английский.
Пишу по следующим тематикам:
Здоровье(есть среднее проффесиональное образование - фельдшер)
Спорт
Политика
Рецензии
Примеры работ вы найдете в портфолио.
Штатный сотрудник Голоса Олександрии www.golosalex.com.ua
Онлайн частый. Работаю без выходных. С 10:00 - 22:00 по киевскому времени.
Пишите на почту: [email protected]
Портфолио
- Здоровье (укр.)123 просмотра
- Здоровье (рус.)104 просмотра
- Здоровье (укр.)124 просмотра
- Политика/События (укр.)150 просмотров
- Здоровье119 просмотров
- Статья на политическую тематику (укр.)147 просмотров
- Статья на политическую тематику141 просмотр
- Статья на политическую тематику190 просмотров
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $25
от 2 дней
#2552
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#2623
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#3958
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8295