ООО "Статус"

Вашему вниманию предлагаются услуги прямого и обратного перевода с более чем 30 языков:

европейских языков (немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, сербский, хорватский, польский, боснийский, португальский, болгарский, чешский, латышский, литовский, словацкий, словенский, венгерский, румынский, нидерландский).

азиатских языков (китайский, японский, корейский),

языков СНГ (армянский, дари, украинский, казахский, грузинский, таджикский, узбекский, туркменский),

а также с таких редких языков, как: арабский, фарси (персидский), турецкий, иврит, хинди.