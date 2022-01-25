LiliyaBoyarova

Финансовый директор онлайн

Работаю с малым и средним бизнесом.

Опыт работы в сфере 11 лет с различными направлениями бизнеса (производство, общепит, торговля, строительство).

Ставлю управленческий учет в компании с нуля (ДДС, ОПиУ, Баланс). Составляю индивидуальную финансовую модель бизнеса. Внедряю фонды (резервный, амортизационный, на развитие и т.д.); разрабатываю учетную политику, регламенты, мотивацию для сотрудников; планирую бюджеты (в том числе и платежный календарь).

Работаю над повышением прибыли, устраняю риск развития кассовых разрывов, систематизирую сбор отчетности; настраиваю регулярную выплату дивидендов; просчитываю запуск новых продуктов и направлений.

В услугу также входит обучение собственника и сотрудника финансовой грамотности.