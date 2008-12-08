Гуськова Лилия Леонидовна
г. Москва
Московский Государственный университет Печати, факультет художественно-техническое оформление печатной продукции. Специальность – художник-график. 1997-2002 г.
2005-2008
ООО «Дрофа – Медиа», Отдел художественного оформления и допечатных процессов,
Художник-дизайнер.
Упаковка настольно-печатной продукции. Отрисовка игр, создание персонажей, оформление детской развивающей продукции: игр, мозаик, бархатных раскрасок и других видов изданий.
Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Художник-иллюстратор в журнале «Читайка», в книге «Кто чем обедает» Издательского дома « Вече».
2004 - 2005
ООО Рекламно-производственное объединение «Гильдия мастеров»,
Художник-дизайнер
Создание логотипов, фирменного стиля. Разработка дизайна для рекламных видов продукции: календарей, буклетов, открыток, визиток и т.д. Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Создание графических иллюстраций тушью для оформления грамот.
2003 - 2004
Художник-иллюстратор в журналах «Клёпа», «Спокойной ночи, малыши».
Иллюстрации в Adobe Photoshop.
2002 - 2003
Художник-иллюстратор в журнале «Новые приключения», иллюстрации в Adobe Photoshop.
Участие в создании иллюстраций для серии «Один дома»: «Самоделки» издательства «Эгмонт Россия Лтд.», рисунок тушью и акварелью.
2001-2002
ООО Киностудия Пилот, художник-прорисовщик (английский анимационный сериал "Mr. Bean").
Иллюстрации и карикатуры в журнале «Жених и невеста», « Ile de Beaute». Рисунок пером, кистью.
2000-2001
Мультимедийное издательство «Кирилл и Мефодий», создание иллюстраций к мультимедийным учебникам по геометрии и химии, кнопок и других элементов оформления мультимедийных дисков, создание анимационных обучающих роликов в Macromedia Flash. Создание оформления для мультимедийного диска «Энциклопедия республики Коми».
1999 - 2000
Участие в создании иллюстраций для серии «Один дома»: «Головоломки 40 уникальных идей» издательства «Эгмонт Россия Лтд.»,
Художник ФК «Новые бременские музыканты».
1998 - 1999
Художник-прорисовщик на студии "Пилот", проект социальная реклама для НТВ.
1997 - 1998
Журнал « Москва-Люкс»
Фото-редактор, художественный редактор. Подбор иллюстраций и фотографий для оформления статей. Макеты полос.
1996 - 1997
Киностудия «Союзмультфильм»
Ассистент художника-постановщика на фильме Г.П. Шахицкой «Ночь на лысой горе».
1995 - 1996
Школа-студия анимационного кино «Шар»
Художник на фильме А.Ю. Хржановского «Далёкое путешествие»
Студия «Анимафильм» - ассистент художника-постановщика на фильме В.А.Караваева «Лягушка – путешественница».
1993 - 1995
Киностудия «Школфильм»
Художник ассистент художника-постановщика на фильме А.Ю. Хржановского «Лев с седой бородой».
Совместное Советско-испанское предприятие «Биплан», художник-прорисовщик на сериале «Масагран».
1989 - 1993
Киностудия «Союзмультфильм»
Художник ФК, художник-прорисовщик, ассистент художника постановщика на фильмах В.А. Караваева «Органчик».
1988 - 1989
МЗЭВП К.б. цех № 25/23
Художник-оформитель. Оформление помещений и стендов.
Работаю в пограммах Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Director. Имею представление о Quark Xpress, , Macromedia Dreamweaver, CorelDraw, Macromedia Flash.
Мне нравится придумывать игры и сюжеты; рисовать персонажи и иллюстрации, создавать красивую и функциональную упаковку или дизайн фирменного стиля. Хотелось бы создавать вещи, которые бы приносили хорошее настроение и долго бы на радость служили людям.
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