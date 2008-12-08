Художник, иллюстратор, дизайнер

Гуськова Лилия Леонидовна

г. Москва

[email protected]

Московский Государственный университет Печати, факультет художественно-техническое оформление печатной продукции. Специальность – художник-график. 1997-2002 г.

2005-2008

ООО «Дрофа – Медиа», Отдел художественного оформления и допечатных процессов,

Художник-дизайнер.

Упаковка настольно-печатной продукции. Отрисовка игр, создание персонажей, оформление детской развивающей продукции: игр, мозаик, бархатных раскрасок и других видов изданий.

Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Художник-иллюстратор в журнале «Читайка», в книге «Кто чем обедает» Издательского дома « Вече».

2004 - 2005

ООО Рекламно-производственное объединение «Гильдия мастеров»,

Художник-дизайнер

Создание логотипов, фирменного стиля. Разработка дизайна для рекламных видов продукции: календарей, буклетов, открыток, визиток и т.д. Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Создание графических иллюстраций тушью для оформления грамот.

2003 - 2004

Художник-иллюстратор в журналах «Клёпа», «Спокойной ночи, малыши».

Иллюстрации в Adobe Photoshop.

2002 - 2003

Художник-иллюстратор в журнале «Новые приключения», иллюстрации в Adobe Photoshop.

Участие в создании иллюстраций для серии «Один дома»: «Самоделки» издательства «Эгмонт Россия Лтд.», рисунок тушью и акварелью.

2001-2002

ООО Киностудия Пилот, художник-прорисовщик (английский анимационный сериал "Mr. Bean").

Иллюстрации и карикатуры в журнале «Жених и невеста», « Ile de Beaute». Рисунок пером, кистью.

2000-2001

Мультимедийное издательство «Кирилл и Мефодий», создание иллюстраций к мультимедийным учебникам по геометрии и химии, кнопок и других элементов оформления мультимедийных дисков, создание анимационных обучающих роликов в Macromedia Flash. Создание оформления для мультимедийного диска «Энциклопедия республики Коми».

1999 - 2000

Участие в создании иллюстраций для серии «Один дома»: «Головоломки 40 уникальных идей» издательства «Эгмонт Россия Лтд.»,

Художник ФК «Новые бременские музыканты».

1998 - 1999

Художник-прорисовщик на студии "Пилот", проект социальная реклама для НТВ.

1997 - 1998

Журнал « Москва-Люкс»

Фото-редактор, художественный редактор. Подбор иллюстраций и фотографий для оформления статей. Макеты полос.

1996 - 1997

Киностудия «Союзмультфильм»

Ассистент художника-постановщика на фильме Г.П. Шахицкой «Ночь на лысой горе».

1995 - 1996

Школа-студия анимационного кино «Шар»

Художник на фильме А.Ю. Хржановского «Далёкое путешествие»

Студия «Анимафильм» - ассистент художника-постановщика на фильме В.А.Караваева «Лягушка – путешественница».

1993 - 1995

Киностудия «Школфильм»

Художник ассистент художника-постановщика на фильме А.Ю. Хржановского «Лев с седой бородой».

Совместное Советско-испанское предприятие «Биплан», художник-прорисовщик на сериале «Масагран».

1989 - 1993

Киностудия «Союзмультфильм»

Художник ФК, художник-прорисовщик, ассистент художника постановщика на фильмах В.А. Караваева «Органчик».

1988 - 1989

МЗЭВП К.б. цех № 25/23

Художник-оформитель. Оформление помещений и стендов.

Работаю в пограммах Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Macromedia Director. Имею представление о Quark Xpress, , Macromedia Dreamweaver, CorelDraw, Macromedia Flash.

Мне нравится придумывать игры и сюжеты; рисовать персонажи и иллюстрации, создавать красивую и функциональную упаковку или дизайн фирменного стиля. Хотелось бы создавать вещи, которые бы приносили хорошее настроение и долго бы на радость служили людям.