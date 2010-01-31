Добрый день, господа.

Предлагаю -

Фотосьемку (фотографии) - рекламную, постановочную, арт и для интерьера

Айдентику - логотип, фирменный стиль, брендбук

Дизайн для полиграфии - календарей, открыток, каталогов и упаковки

Издательские услуги - совместно с редактором, корректором, верстальщиком. Мой дизайн.

Услуги менеджера (полиграфия) - сопровождение заказа до его выполнения, согласно тех. заданию и договору.

Можно разместить заказ в типографии (или подобрать типографию по бюджету!).

БЕРУ ЗАКАЗЫ НА ПРЕДМЕТНУЮ ФОТОСЪЕМКУ УДАЛЕННО!