Liliya Malyhova Liliya_MalykhovaLiliya_Malykhova
NaN летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Добрый день, господа.
Предлагаю -
Фотосьемку (фотографии) - рекламную, постановочную, арт и для интерьера
Айдентику - логотип, фирменный стиль, брендбук
Дизайн для полиграфии - календарей, открыток, каталогов и упаковки
Издательские услуги - совместно с редактором, корректором, верстальщиком. Мой дизайн.
Услуги менеджера (полиграфия) - сопровождение заказа до его выполнения, согласно тех. заданию и договору.
Можно разместить заказ в типографии (или подобрать типографию по бюджету!).
БЕРУ ЗАКАЗЫ НА ПРЕДМЕТНУЮ ФОТОСЪЕМКУ УДАЛЕННО!
Действие аккаунта приостановлено!
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