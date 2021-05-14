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Лилия
Liliya_VL
Liliya_VL
49 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Дизайн интерьеров от отдельных комнат до комплексного проекта
Портфолио
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Коллаж
52 просмотра
Проектирование интерьера
92 просмотра
Придомовая территория
67 просмотров
Квартира с кухней-гостиной
69 просмотров
Смена отделки и разработка мебели
54 просмотра
Двухкомнатная квартира неоклассика
43 просмотра
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