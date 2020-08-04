Lilnemo05

Лилия Lilnemo05

 
50 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продакшн менеджер

Работа с поставщиками товаров и услуг (полиграфия,сувенирная продукция, текстиль, промоформа, мобильные, промо и выставочные

стенды, наружная реклама. POS материалы.

 

Прямая работа с заказчиками.

 

Сопровождение заказа на всех этапах (обработка клиентских брифов,  координация работы  дизайнеров, выбор оптимального подрядчика, контроль выполнения заказа, ведениедокументации). Мониторинг рынка предоставляемых услуг.  Понимание технологий производства и брендированияпродукции. 

Опыт продакшн работы  15 лет