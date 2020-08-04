Продакшн менеджер

Работа с поставщиками товаров и услуг (полиграфия,сувенирная продукция, текстиль, промоформа, мобильные, промо и выставочные

стенды, наружная реклама. POS материалы.

Прямая работа с заказчиками.

Сопровождение заказа на всех этапах (обработка клиентских брифов, координация работы дизайнеров, выбор оптимального подрядчика, контроль выполнения заказа, ведениедокументации). Мониторинг рынка предоставляемых услуг. Понимание технологий производства и брендированияпродукции.

Опыт продакшн работы 15 лет