Продакшн менеджер
Работа с поставщиками товаров и услуг (полиграфия,сувенирная продукция, текстиль, промоформа, мобильные, промо и выставочные
стенды, наружная реклама. POS материалы.
Прямая работа с заказчиками.
Сопровождение заказа на всех этапах (обработка клиентских брифов, координация работы дизайнеров, выбор оптимального подрядчика, контроль выполнения заказа, ведениедокументации). Мониторинг рынка предоставляемых услуг. Понимание технологий производства и брендированияпродукции.
Опыт продакшн работы 15 лет