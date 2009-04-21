Нужен ЛОГОТИП (оптово-розничная продажа картриджей и краски для принтеров). ЭТИКЕТКА - для ёмкостей с краской. ВИЗИТКА . Всё в одном стиле. Компания называется "Поволжье Сервис" жду предложений Указывайте свои цены. Чтобы не было недоразумений, сразу скажу бюджет низкий.