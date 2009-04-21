Lily1984

Марина Кирилова Lily1984

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип, визитка, этикетка

    Нужен ЛОГОТИП (оптово-розничная продажа картриджей и краски для принтеров). ЭТИКЕТКА - для ёмкостей с краской. ВИЗИТКА . Всё в одном стиле. Компания называется "Поволжье Сервис" жду предложений Указывайте свои цены. Чтобы не было недоразумений, сразу скажу бюджет низкий.

    Дизайн продукции80 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется разработка сайта (без контента) , с возможностью последующего редактирования и наполнения его информацией. Работа несрочная, предпочтение новичкам, главное - низкая цена. Свои предложения и расценки пишите в личку. ***** ВСЕМ СПАСИБО. ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА******

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Создание сайта
Спасибо, хороший заказчик. Четкое задание, оплата вовремя.
Очень понравилось сотрудничать. Внимательно относится к пожеланиям заказчика, сделал сайт быстро и красиво. Всем рекомендую, останетесь довольны.
Ответный отзыв