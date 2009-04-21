Компьютерны магазин "Оптовик", нужно нарисовать логотип, придумать слоган, воздать дизайн сайта. Сайт создан на дмумла 1.5.23 + виртумарт. Цены, предложения пишите.
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать интернет-магазин, чтобы была возможность последующего добавления товаров.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен ЛОГОТИП (оптово-розничная продажа картриджей и краски для принтеров). ЭТИКЕТКА - для ёмкостей с краской. ВИЗИТКА . Всё в одном стиле. Компания называется "Поволжье Сервис" жду предложений Указывайте свои цены. Чтобы не было недоразумений, сразу скажу бюджет низкий.Дизайн продукции80 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка сайта (без контента) , с возможностью последующего редактирования и наполнения его информацией. Работа несрочная, предпочтение новичкам, главное - низкая цена. Свои предложения и расценки пишите в личку. ***** ВСЕМ СПАСИБО. ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА******Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо, хороший заказчик. Четкое задание, оплата вовремя.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать. Внимательно относится к пожеланиям заказчика, сделал сайт быстро и красиво. Всем рекомендую, останетесь довольны.