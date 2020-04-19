Limanfilms

Видеосъёмка, монтаж, колористика, моушн графика, саунд дизайн.
Профессиональные навыки:
- Видеосъемка сюжетов для телевизионных новостей, телевизионных программ
- Съемка телепрограмм в прямом эфире
- Съемка музыкальных клипов
- Съемка концертов и торжественных мероприятий в составе телевизионной группы
- Съемка спортивных мероприятий
- Съемка короткометражного кино
- Свадебная съемка
- Нелинейный монтаж
- Колористика
- Моушн дизайн
- Саунд дизайн
- Навыки работы со студийным светом
- Навыки работы с хромакеем
Портфолио: instagram.com/liman_films