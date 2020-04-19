Limanfilms

Роман Limanfilms

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеосъёмка, монтаж, колористика, моушн графика, саунд дизайн.

Профессиональные навыки:

- Видеосъемка сюжетов для телевизионных новостей, телевизионных программ

- Съемка телепрограмм в прямом эфире

- Съемка музыкальных клипов

- Съемка концертов и торжественных мероприятий в составе телевизионной группы

- Съемка спортивных мероприятий

- Съемка короткометражного кино

- Свадебная съемка

- Нелинейный монтаж

- Колористика

- Моушн дизайн

- Саунд дизайн

- Навыки работы со студийным светом

- Навыки работы с хромакеем

Портфолио: instagram.com/liman_films