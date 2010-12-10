МЫ ПРЕДЛОГАЕТ:

-Полиграфия

Freelance group Lime.Art выполняет заказы на разработку и печать всех видов рекламной полиграфической продукции. Мы разработаем для Вас оригинальный дизайн визитки, выполним печать фирменных календарей и каталогов, обеспечим полный спектр рекламных брошюр, плакатов, листовок и прочего. Мы выполняем полноцветную печать, соответствующую стандартам качества. Тип бумаги (глянец, матовая, мелованная) и ее плотность согласуется с заказчиком

-Разработка фирменного стиля

Разработка и создание фирменной атрибутики – это основополагающий этап развития компании, фирмы, предприятия или организации. Индивидуальный стиль включает в себя все работы этого направления, от определения приоритетных фирменных цветов и графики, до создания слогана (девиза), дизайна годовых отчетов и прочего. Наша команда профессионально владеет всеми инструментами визуализации индивидуального образа компании. В зависимости от основных характеристик потребителей продукции или услуг компании-заказчика, мы ориентируем Ваш имидж в нужном направлении: разработаем фирменный персонаж, создадим рабочую идею или сделаем строгий web design

-Разработка логотипа

Как известно, логотип – это часть фирменного стиля. Но, тем не менее, данное направление является очень важным, за счет чего разработка лого выделена в самостоятельный тип услуг. Бренд и любая торговая марка нуждаются в соответствующем графическом воплощении. Качественный логотип должен быть легко узнаваемым, подчеркивать индивидуальность компании, органично вписываться в общий стиль, быть мобильным и понятным. Freelance group Lime.Art разрабатывает логотипы для компаний, работающих в различных сферах деятельности. Лого может сочетать несколько элементов: небольшой рисунок, графическую надпись, иногда, слоган.

Мы хотим быть вашей "офисной" креативной командой...только без скучных зарплат и перерывов на кофе и сигарету! Другими словами, думайте о нас как о нехватающем кусочке креатива в Вашей маркетинговой мозайке...Мы рядом когда Вы нуждаетесь, и нас нет-когда в этом нет необходимости! Мы выполняем только ту работу, которую Вы заказываете! Нам не надо оплачивать отпуск или больничный! Мы всегда на связи с Вами! Многие обещают того, чего не могут дать! Мы не обещаем-мы делаем!