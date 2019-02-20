Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Еще раз поздравляю с победой в конкурсе стихотворения для рекламы на радио - 1 место из почти 100 стихотворений -это говорит о многом! Так держать - вы отличный творец стихов Анна! Если ищите того , кто напишет хорошее стихотворение - ВАМ сюда!!!!!!!
Ответный отзыв
Огромное спасибо, Дмитрий, за высокую оценку моего творчества!)) безумно рада победе!!! С Вами приятно работать! Очень рада, что первый опыт работы на данной бирже, оказался столь позитивным. Своевременная оплата - приятный бонус моему творчеству😉 Быть полезной - приятно! Успехов Вам и Вашему бизнесу!