Еще раз поздравляю с победой в конкурсе стихотворения для рекламы на радио - 1 место из почти 100 стихотворений -это говорит о многом! Так держать - вы отличный творец стихов Анна! Если ищите того , кто напишет хорошее стихотворение - ВАМ сюда!!!!!!!