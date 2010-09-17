www.planewars.ru/ был разработчиком флеш части проекта
play.grand-casino.ru/load... рефакторинг проекта с AS1 -> AS2
Профессиональные навыки
Языки программирования:
C/C++, C#, HTML,PHP, JavaScript, Java, Visual Basic, ActionScript (1.0, 2.0, 3.0), Object Pascal(Delphi), Assembler, HLSL.
Среды программирования:
Borland Builder C++, Borland Delphi, Adobe Flash CS 4, Microsoft Visual Studio, Visual DSP, Adobe FlexBuilder 3, AdobeFlash Builder 4.
Библиотеки програмирования:
MFC, STL, DirectX, OpenGL.
Среды моделирования:
3D Studio Max, CATIA.
Графические Редакторы:
Adobe PhotoShop.
Сетевые программные комплексы:
Установка и администрирование Linux, HTTP сервера (Apache), DNS сервера.
Программы виртулизации:
Vmware, Microsoft Virtual Pc.
Действие аккаунта приостановлено!