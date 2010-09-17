Lin_11

Игорь Lin_11

 
39 летРоссия/Таганрог
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

www.planewars.ru/ был разработчиком флеш части проекта

play.grand-casino.ru/load... рефакторинг проекта с AS1 -> AS2

Профессиональные навыки

Языки программирования:

C/C++, C#, HTML,PHP, JavaScript, Java, Visual Basic, ActionScript (1.0, 2.0, 3.0), Object Pascal(Delphi), Assembler, HLSL.

Среды программирования:

Borland Builder C++, Borland Delphi, Adobe Flash CS 4, Microsoft Visual Studio, Visual DSP, Adobe FlexBuilder 3, AdobeFlash Builder 4.

Библиотеки програмирования:

MFC, STL, DirectX, OpenGL.

Среды моделирования:

3D Studio Max, CATIA.

Графические Редакторы:

Adobe PhotoShop.

Сетевые программные комплексы:

Установка и администрирование Linux, HTTP сервера (Apache), DNS сервера.

Программы виртулизации:

Vmware, Microsoft Virtual Pc.

PHPJavascriptHTMLDelphiLinuxApacheFlashJavaActionScriptOpenGLPhotoshop