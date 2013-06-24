Образование
Тольяттинский государственный университет (ТГУ) 2004-2009гг.
Факультет математики и информатики
Специальность: Прикладная информатика (в социальной сфере)
Квалификация: Информатик-аналитик
Современная академия кинематографии и дизайна 2006-2009гг.
Факультет дизайна и рекламы
Специальность: Дизайнер Web и Интернет технологий
Квалификация: Web-дизайнер
Опыт работы
Рекламное агентство «Новый штрих» г.Тольятти (практика 6 мес.)
Должность: дизайнер-верстальщик
Действие аккаунта приостановлено!