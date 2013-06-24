Lin_Da

Дарья Lin_Da

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) 2004-2009гг.

Факультет математики и информатики

Специальность: Прикладная информатика (в социальной сфере)

Квалификация: Информатик-аналитик

Современная академия кинематографии и дизайна 2006-2009гг.

Факультет дизайна и рекламы

Специальность: Дизайнер Web и Интернет технологий

Квалификация: Web-дизайнер

Опыт работы

Рекламное агентство «Новый штрих» г.Тольятти (практика 6 мес.)

Должность: дизайнер-верстальщик