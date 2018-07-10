Складываю буквы в цепляющие каждого читателя слова. Разве Вы ищите не это?

Долгое время работала в бьюти-индустрии. Знаю все о последних новинках этой сферы, могу писать о ней вечность. Волшебно разбираюсь в маркетинге и SMM, являюсь магистром экономических наук. Темы спорта и правильного питания - мои излюбленные. Некоторое время жила и путешествовала в США, а это значит, что с английским я на ТЫ. Знаю как сэкономить в путешествиях и при этом отлично отдохнуть. Являюсь владелицей креативного мышления.