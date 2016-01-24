LinaMalinna

Телефон(мобильный) 097-26-93-601;

E-mal: [email protected]

Skype: polinamalinka

Цель: соискание должности переводчика

Образование: 2012-2015г. Донбасский государственный технический университет. Степень бакалавра – филолог, переводчик английского и французского языка – технический

перевод.

Опыт работы: фриланс -художественный и технический перевод текстов с английского на русский и украинский. С 2013 – 2015гг.

Дополнительные сведения: Опытный пользователь ПК; работаю в программах Word, Excel, ABBYY Lingvo, PROMT, Trados. Изучаю шведский язык. Специализируюсь в основном на техническом, экономическом, научном, юридическом и литературном переводах. Выработка – от 5 до 8 страниц в день в зависимости от

сложности текста. Основной язык – английский, дополнительный – французский.

Личные качества: пунктуальна,коммуникабельна, быстро обучаюсь, ответственна, стрессоустойчива, креативна.