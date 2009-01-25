Русинова Наталья (Moura)
Цель: Журналист, фотограф, переводчик
Дата рождения: 20.03.1986 (22 года)
E-mail: [email protected]
Семейное положение: Замужем, детей нет
Образование: В/о Российского Государственного Торгово-Экономического Университета
(факультет РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА)
специальность: экономист-менеджер в ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме
Опыт работы: Январь – март 2008 сотрудник службы приема и размещения, операционный отдел в гостинице HOLIDAY INN SUSCHEVSKY MOSCOW
Профессиональные навыки: Ин.Яз.- АНГЛИЙСКИЙ (СВОБОДНО), ПОРТУГАЛЬСКИЙ (БАЗОВЫЙ).
ПК – опытный пользователь (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point).
Деловой этикет
Личные качества: Целеустремленная, креативная, доброжелательная, внимательная.