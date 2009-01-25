LinaMoura

Наталья Русинова LinaMoura

 
37 летПортугалия/Порту
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Специализация: копирайтинг, все виды переводов (англ., португал.), фотограф

Русинова Наталья (Moura)

Цель: Журналист, фотограф, переводчик

Дата рождения: 20.03.1986 (22 года)

E-mail: [email protected]

Семейное положение: Замужем, детей нет

Образование: В/о Российского Государственного Торгово-Экономического Университета

(факультет РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА)

специальность: экономист-менеджер в ресторанно-гостиничном бизнесе и туризме

Опыт работы: Январь – март 2008 сотрудник службы приема и размещения, операционный отдел в гостинице HOLIDAY INN SUSCHEVSKY MOSCOW

Профессиональные навыки: Ин.Яз.- АНГЛИЙСКИЙ (СВОБОДНО), ПОРТУГАЛЬСКИЙ (БАЗОВЫЙ).

ПК – опытный пользователь (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point).

Деловой этикет

Личные качества: Целеустремленная, креативная, доброжелательная, внимательная.