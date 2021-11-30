Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях
Привет!Настраиваю рекламу в социальных сетях!С меня:- Настройка рекламного кабинета- Детальный таргетинг- Рекламный копирайт и крео- Расчет рекламного бюджета- Запуск рекламной кампании - Ежедневный аудит вашей кампании- Ежедневный анализ показателей в рекламном кабинете и оптимизацияОбо мне:
✔ Прошла обучение на практике
✔ Имею глубокие знания в маркетинге
✔ Умею креативно мыслить
✔ Работаю с юридической гарантией
✔ Под кураторством таргетологов с 6-летним опытом
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