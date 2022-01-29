Веб-дизайнер | Сайты на Тильда

Меня зовут Лина, я веб-дизайнер и занимаюсь разработкой лендингов, многостраничных сайтов, интернет-магазинов и онлайн-школ, а также полной упаковкой инфобизнеса.

Имею экономическое образование, это помогает мне мыслить системно и быстро фокусироваться на задачах, что способствует качественно выполненной работе.

Хорошо развиты навыки планирования, я ответственная, работаю по договору, разбиваю проект на этапы и сдаю сайт в утвержденные сроки.

Мне доверяют крупные блогеры и сервисы. За последнее время сотрудничала с такими экспертами, как vlad_khukharev, dima.torgov, а также с сервисом MyBotan и Motivatorclub.

Также имею опыт в использовании психологических паттернов, которые использую на сайте для большего привлечения внимания к вашей услуге или продукту.