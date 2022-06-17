Linara0809

Профессиональная ретушь фотографий

Я занимаюсь ретушью фотографий и очень люблю это дело!)

В мои услуги входят:

1) Цветокоррекция

2) Ретушь самой фотографии (удаление прыщей, выравнивание рельефа кожи, чистка фона и т.д.)

3) Кадрирование (при необходимости)

Прайс зависит от сложности обработки:

1) beauty - от 500 руб/фото

2) lookbook - от 200 руб/фото

3) commercial- от 100 руб/фото

С удовольствием выполню тестовое задание по вашему тз!✍

Портфолио представлено в Инстаграм https://www.instagram.com/n.lina_retouch/ и на Яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/ftOAk27_d9nyzw

Буду рада сотрудничеству! 