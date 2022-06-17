Linara0809

Линара Низамутдинова Linara0809Linara0809
24 годаРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Профессиональная ретушь фотографий
Я занимаюсь ретушью фотографий и очень люблю это дело!)
В мои услуги входят:
1) Цветокоррекция
2) Ретушь самой фотографии (удаление прыщей, выравнивание рельефа кожи, чистка фона и т.д.)
3) Кадрирование (при необходимости)
Прайс зависит от сложности обработки:
1) beauty - от 500 руб/фото
2) lookbook - от 200 руб/фото
3) commercial- от 100 руб/фото
С удовольствием выполню тестовое задание по вашему тз!✍
Портфолио представлено в Инстаграм https://www.instagram.com/n.lina_retouch/ и на Яндекс.диске https://disk.yandex.ru/d/ftOAk27_d9nyzw
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!