$250
Нужны отзывы, статьи, обсуждения на форумах и т.п компания-поставщик дерево-металлообрабатывающего оборудования
Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужны отзывы, статьи, обсуждения на форумах и т.п компания-поставщик дерево-металлообрабатывающего оборудования
Нужен экспорт товаров на торговые площадки и доски объявлений в Украине, магазин на престашоп 1.5 также нужно сгенерировать ексель-файлы с товаром с сайта для экспорта на уже существующие сайты на площадках Prom.ua ...
Здравствуйте! Нужно изменить стандартный шаблон Престашоп на вот такой дизайн kma-maszyny.pl. интересует максимально оперативное выполнение. Бюджет по договоренности .
Нужен импорт товаров в магазин cms Prestashop, товары спарсили нужно просто импортировать. Бюджет 3000-4000 руб. Срочно. 640295722 ICQ
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