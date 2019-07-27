LindaSpark

Линда LindaSpark

 
48 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Маркетинговый аудит и настройка тестовой рекламной кампанию РСЯ за отзыв. Запуск, оптимизация и ведение контекстной рекламы

Здравствуйте. Меня зовут Линда Спарк 

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения, расскажу способы улучшить предложение и сайт. 

Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту. 

Рассчитаю минимальный бюджет для тестового запуска рекламы,настрою тестовую рекламную кампанию. 

За отзыв о моей работе. 

За небольшую оплату проведу оптимизацию рекламной кампании и настрою её за несколько дней. 

Могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.  

 