UI / UX Design | Art | Retouch

Доброго времени суток!

Меня зовут Алина.

Я много чем занимаюсь, потому что мне нравится работать с картинкой в любом ее проявлении.

Создаю дизайны сайтов, а также переношу лендинги на Тильду, либо для чего-то посложнее пишу код на JavaScript/TypeScript (на React'e).

Ретуширую в основном портреты.

Рисую людей, животных digital, traditional (скетч/лайн/спиртовые и акварельные маркеры, масляные краски).

Фотографирую в основном архитектуру+природу, но также обожаю портретные съемки.