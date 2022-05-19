UI / UX Design | Art | Retouch
Доброго времени суток!
Меня зовут Алина.
Я много чем занимаюсь, потому что мне нравится работать с картинкой в любом ее проявлении.
Создаю дизайны сайтов, а также переношу лендинги на Тильду, либо для чего-то посложнее пишу код на JavaScript/TypeScript (на React'e).
Ретуширую в основном портреты.
Рисую людей, животных digital, traditional (скетч/лайн/спиртовые и акварельные маркеры, масляные краски).
Фотографирую в основном архитектуру+природу, но также обожаю портретные съемки.
Я против войны в Украине!