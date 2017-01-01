Опытный и ответственный программист
Опытный программист C/C++/C#, .NET, Java, Pascal/Delphi на государственном предприятии.
Подхожу к заданию ответственно, выполняю все требования
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Базы данных
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$1/час
от $1
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Веб-программирование
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$1/час
от $1
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Интернет-магазины
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$1/час
от $1
нет рейтинга
Прикладное ПО
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$1/час
от $1от 2 часов
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Системное администрирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $1
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга