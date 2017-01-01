Linder666

Иван Linder666

 
34 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опытный и ответственный программист

Опытный программист C/C++/C#, .NET, Java, Pascal/Delphi на государственном предприятии. 

Подхожу к заданию ответственно, выполняю все требования

Базы данных
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
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