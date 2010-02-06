Могу из одного предложения сделать 5 похожих по смыслу!
Пишу на все темы , но предпочитаю медицину и психологию.
Сейчас специализируюсь на глубоким рерайтом.
Пишу в основном на темы
- Медицина ,
- Психология ,
- Косметология ,
-Туризм,
- Мода,
- Спорт,
-Строительство.
Знание Английского языка .
Портфолио
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- Без названия169 просмотров
- Протезы256 просмотров
- Кариес121 просмотр
- Без названия145 просмотров
- Виагра (палочка-выручалочка)178 просмотров
- Пародонтоз197 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Кухни эконом класса.139 просмотров
- "Голливудская " улыбку не хотите?267 просмотров