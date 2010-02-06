Могу из одного предложения сделать 5 похожих по смыслу!

Пишу на все темы , но предпочитаю медицину и психологию.

Сейчас специализируюсь на глубоким рерайтом.

Пишу в основном на темы

- Медицина ,

- Психология ,

- Косметология ,

-Туризм,

- Мода,

- Спорт,

-Строительство.

Знание Английского языка .