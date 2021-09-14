Переводчик с китайского языка

Выпускница НГУ в 2021 году, окончила бакалавриат на факультете "Востоковедение и африканистика", по специальности являюсь китаистом-филологом. Обладаю обширным набором знаний не только о китайском языке, но и о культуре, литературе, истории, философии, медицине Китая и всего Дальневосточного региона в целом. Пунктуальна и ответственна, отлично владею русским языком – грамотность на высоком уровне. Китайский язык на продвинутом уровне.