Hello world, Меня зовут Кирилл, я занимаюсь Frontend-разработкой, и за свой путь я освоил хороший стэк технологий таких как:
1 - HTML
2 - CSS, SCSS
3 - FLEX
4 - Bootstrap
5 - BEM
6 - Gulp
7 - WordPress
8 - JavaScript / Jquery
9 - Photoshop / Figma
10 - Основы PHP
Но на это я не останавливаюсь и не намерен, я изучаю новые технологии и совершенствую те что уже изучил
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Какие сайты я делаю:
Frontend:
1 - Самое главное в наше время адаптивность ваш сайт будет одинаково красив на всех устройствах в плоть до самых маленьких смартфонов
2 - Валидный, валидность не мало важное условия для создания сайта благодаря написанию грамотного кода и использования последних технологий таких как svg, минимизация файлов и т.п на выходи вы получится очень шустрый сайт с которым будет приятно взаимодействовать
3 - Быстро в кратчайшие сроки вы получите красивый и готовый к использованию сайт
4 - Самое важно качественно, красиво и хорошее настроение !
WebDesign: