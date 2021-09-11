Frontend | WebDesign

Hello world, Меня зовут Кирилл, я занимаюсь Frontend-разработкой, и за свой путь я освоил хороший стэк технологий таких как:

1 - HTML

2 - CSS, SCSS

3 - FLEX

4 - Bootstrap

5 - BEM

6 - Gulp

7 - WordPress

8 - JavaScript / Jquery

9 - Photoshop / Figma

10 - Основы PHP

Но на это я не останавливаюсь и не намерен, я изучаю новые технологии и совершенствую те что уже изучил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Какие сайты я делаю:

Frontend:

﻿1 - Самое главное в наше время адаптивность ваш сайт будет одинаково красив на всех устройствах в плоть до самых ﻿маленьких смартфонов

﻿

﻿2 - Валидный, валидность не мало важное условия для создания сайта благодаря написанию грамотного кода и ﻿использования последних технологий таких как svg, минимизация файлов и т.п на выходи вы получится очень ﻿шустрый сайт с которым будет приятно взаимодействовать

﻿

﻿3 - Быстро в кратчайшие сроки вы получите красивый и готовый к использованию сайт

﻿

﻿4 - Самое важно качественно, красиво и хорошее настроение !

WebDesign:

﻿