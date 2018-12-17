Перед тем как писать, внимательно ознакомьтесь с условиями работы

Доброго дня уважаемые кандидаты! Для долгосрочного сотрудничества набираю команду активных и целеустремленных авторов, умеющих работать с текстами и любящих то, чем занимаются! В целом, Америку ни для кого не открою: ТЗ развернутое, доступное пониманию, требования к уникальности от 95% по текст ру. Т.е. по стандарту. Общие требования к текстам:

Структурированность (абзацы 350-500 символов, подзаголовки, списки (чередовать по тексту).

Подзаголовки выделяем жирным, как и ключевые фразы;

Текст должен нести полезную информацию, удерживать посетителя на сайте, а не заставлять возвращаться в поисковую систему.

ОБЯЗАТЕЛЬНО слежу за последовательностью подачи мысли и содержанием. Т.е. мало схватить первый попавшийся текст и отрерайтить его как следует)) Помните, что нужно использовать несколько источников.

Дополнительные моменты буду объяснять по ходу работы.

Что предлагаю я:

Стабильную оплату по фиксированной ставке 90 р. за 1000 символов (кому нужно больше, пишите там, где больше, предлагать собственные ставки в заявке не нужно)

Оплата 1 раз в месяц на карту Сбера.

Лучшие кандидаты будут обеспечены постоянной нагрузкой в 30-50 к символов в день (если работаете командой, могу давать и больше).

в:

Возможность выполнять ГРАМОТНО 15-20 к символов в день;

Наличие Скайпа для связи (например, для уточнения рабочих моментов, обмена файлами и пр.);

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Те, кто хочет быстро урвать чуть-чуть денег и бежать дальше в поисках заказов - не интересует изначально!!!!

вам понадобиться выполнить тестовое задание. Примеры работ из портфолио - не интересны, мне нужно будет узнать, как вы работаете с ТЗ. Пример вышлю в личку.