Перед тем как писать, внимательно ознакомьтесь с условиями работы
Доброго дня уважаемые кандидаты! Для долгосрочного сотрудничества набираю команду активных и целеустремленных авторов, умеющих работать с текстами и любящих то, чем занимаются! В целом, Америку ни для кого не открою: ТЗ развернутое, доступное пониманию, требования к уникальности от 95% по текст ру. Т.е. по стандарту. Общие требования к текстам:
- Структурированность (абзацы 350-500 символов, подзаголовки, списки (чередовать по тексту).
- Подзаголовки выделяем жирным, как и ключевые фразы;
- Текст должен нести полезную информацию, удерживать посетителя на сайте, а не заставлять возвращаться в поисковую систему.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО слежу за последовательностью подачи мысли и содержанием. Т.е. мало схватить первый попавшийся текст и отрерайтить его как следует)) Помните, что нужно использовать несколько источников.
Что предлагаю я:
- Стабильную оплату по фиксированной ставке 90 р. за 1000 символов (кому нужно больше, пишите там, где больше, предлагать собственные ставки в заявке не нужно)
- Оплата 1 раз в месяц на карту Сбера.
- Лучшие кандидаты будут обеспечены постоянной нагрузкой в 30-50 к символов в день (если работаете командой, могу давать и больше).
- Возможность выполнять ГРАМОТНО 15-20 к символов в день;
- Наличие Скайпа для связи (например, для уточнения рабочих моментов, обмена файлами и пр.);
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Те, кто хочет быстро урвать чуть-чуть денег и бежать дальше в поисках заказов - не интересует изначально!!!!
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