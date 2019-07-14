Резюме
Дата рождения:
9 янв 1974
Город:
Кременчуг (Полтавская область)
Телефон:
+38 0973862290,
+38 0665831817
E-mail:
Портфолио:
Социальные сети:
https://www.facebook.com/linnganel
Редактор, райтер,журналист
(удаленная работа)
Ключевая информация
Опыт работы в журналистике 13 лет (печатное издание и новостной интернет-портал).
Музыкальная практика. Владею несколькими музыкальными инструментами, играю в рок-группе,
имею абсолютный музыкальный слух.
Опыт работы
редактор, журналист
март 2011 – апрель 2019 – сайт Кременчуга 05366.com.ua
журналист
окт 2006 - авг 2010
газета "Кремінь"
Образование
Харьковский национальный университет имени Каразина
Год окончания - 2010
Славянская филология
Владение языками
Английский - базовый
Русский - родной
Украинский - родной
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Уверенный пользователь ПК