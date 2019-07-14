Опытный автор создаст для заказчика необходимые тексты

Резюме

Дата рождения:

9 янв 1974

Город:

Кременчуг (Полтавская область)

Телефон:

+38 0973862290,

+38 0665831817

E-mail:

[email protected]

Портфолио:

http://05366.com.ua

Социальные сети:

https://www.facebook.com/linnganel

Редактор, райтер,журналист

(удаленная работа)

Ключевая информация

Опыт работы в журналистике 13 лет (печатное издание и новостной интернет-портал).

Музыкальная практика. Владею несколькими музыкальными инструментами, играю в рок-группе,

имею абсолютный музыкальный слух.

Опыт работы

редактор, журналист

март 2011 – апрель 2019 – сайт Кременчуга 05366.com.ua

журналист

окт 2006 - авг 2010

газета "Кремінь"

Образование

Харьковский национальный университет имени Каразина

Год окончания - 2010

Славянская филология

Владение языками

Английский - базовый

Русский - родной

Украинский - родной

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК