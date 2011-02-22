Вода под лежачий камень не течёт

Доброго времени суток Вам!

Творчество, фантазия, интеллект в совокупности с ответственностью, грамотностью, опытом - всё это я. По образованию учитель истории и культурологии. Гуманитарий до мозга костей я четыре года продавала станки и строительную технику. Имею опыт написания текстов разной сложности и направленности. В моей личной копилке имеются как дипломные работы по истории религии так и чисто технические тексты. Составляла должностные инструкции, письма, рекламные статьи, слоганы и многое другое. Умею организовывать праздники и деловые мероприятия, сочиняю стихи.

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Но я не могу находится без дела поэтому решила попробовать себя во фрилансе.

Давайте сотрудничать, плодотворно и к взаимной выгоде.