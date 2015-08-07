Рад видеть Вас на своей странице!
Я занимаюсь версткой различной сложности.
У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
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- Качественную, кроссбраузерную, валидную верстку:
+ сайта,
+ посадочной страницы (landing page),
+ элементов интерфейса (слайдеры, скроллеры, аккордионы и т.п.),
- Простой сайт-визитку или лэндинг под ключ (дизайн + верстка + система администрирования). Движок - MODX Revolution. Большое русскоязычное сообщество. Подробнее - http://modx.ru/
Я СТАРАЮСЬ СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ:
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+ Работа должна быть выполнена в оговоренные сроки,
+ Верстка - качественная (никаких генераторов сайтов не использую - все вручную, с проверкой на валидацию),
+ Учитываю пожелания клиента,
+ За доброжелательное общение (с неадекватным фрилансером, как и клиентом, никто общаться не захочет),
+ В рабочее время всегда на связи (иногда и не только в рабочее)
+ Адекватные рыночные цены (складывается из задач в Т3 и общей сложности проекта)
СРЕДНИЙ ЦЕННИК ЗА УСЛУГИ (варьируется в зависимости от проекта):
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* Верстка сайта-визитки ~ 9. 000 руб
* Верстка посадочной страницы (landing page) ~ 8. 000 руб
* Верстка главной страницы дизайн макета сайта ~ 5.000 руб
* Верстка внутренней страницы дизайн макета сайта ~ 1.500 руб
* Адаптивная верстка ~ 4. 000 руб
* Верстка сайта-каталога ~ 15.000 руб
* Верстка интернет-магазина - цена оговаривается отдельно, т.к. в каждом проекте много своих нюансов
* Создание посадочной страницы под ключ ~ 12.000 руб
* Создание сайта-визитки под ключ ~ 15.000 руб
Предоплата 40% или Fair Play.
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА ВЕРСТКИ:
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1) Вид верстки - по сложности: (фиксированная, резиновая, адаптивная, адаптивная + резиновая)
2) Уровень оптимизации (семантическая, кроссбраузерная, SEO-friendly, валидная и т.д.)
Спасибо, что уделили мне время.
Готов к сотрудничеству!