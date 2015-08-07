Качественная, валидная, кроссбраузерная верстка (фикс., адаптированная, резиновая)

Рад видеть Вас на своей странице!

Я занимаюсь версткой различной сложности.

У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

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- Качественную, кроссбраузерную, валидную верстку:

+ сайта,

+ посадочной страницы (landing page),

+ элементов интерфейса (слайдеры, скроллеры, аккордионы и т.п.),

- Простой сайт-визитку или лэндинг под ключ (дизайн + верстка + система администрирования). Движок - MODX Revolution. Большое русскоязычное сообщество. Подробнее - http://modx.ru/

Я СТАРАЮСЬ СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ:

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+ Работа должна быть выполнена в оговоренные сроки,

+ Верстка - качественная (никаких генераторов сайтов не использую - все вручную, с проверкой на валидацию),

+ Учитываю пожелания клиента,

+ За доброжелательное общение (с неадекватным фрилансером, как и клиентом, никто общаться не захочет),

+ В рабочее время всегда на связи (иногда и не только в рабочее)

+ Адекватные рыночные цены (складывается из задач в Т3 и общей сложности проекта)

СРЕДНИЙ ЦЕННИК ЗА УСЛУГИ (варьируется в зависимости от проекта):

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* Верстка сайта-визитки ~ 9. 000 руб

* Верстка посадочной страницы (landing page) ~ 8. 000 руб

* Верстка главной страницы дизайн макета сайта ~ 5.000 руб

* Верстка внутренней страницы дизайн макета сайта ~ 1.500 руб

* Адаптивная верстка ~ 4. 000 руб

* Верстка сайта-каталога ~ 15.000 руб

* Верстка интернет-магазина - цена оговаривается отдельно, т.к. в каждом проекте много своих нюансов

* Создание посадочной страницы под ключ ~ 12.000 руб

* Создание сайта-визитки под ключ ~ 15.000 руб

Предоплата 40% или Fair Play.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА ВЕРСТКИ:

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1) Вид верстки - по сложности: (фиксированная, резиновая, адаптивная, адаптивная + резиновая)

2) Уровень оптимизации (семантическая, кроссбраузерная, SEO-friendly, валидная и т.д.)

Спасибо, что уделили мне время.

Готов к сотрудничеству!