Автор курсовых работ, копирайтер, пишу стихи, верстальщик

На данный момент обучаюсь в УрФУ на бюджете, очная форма, департамент политологии и социологии, специальность - социальная работа, 3 курс. Защитил две курсовые работы по темам: Ксенофобия и толерантность в контексте социальной работы; Социальная работа с подростками девиантного поведения (см. портфолио). Как видите, социальная работа - это дисциплина, смежная с психологией (изучил психологию семьи, психологию социальной работы), социологией (изучали), философией (у нас был курс по философии), педагогикой (так же изучали), по которым я так же готов работать.

Пишу рассказы, стихи (см. портфолио)