LionHunter

Парсинг сайтов, наполнение, аналитика, SEO-продвижение | Lion Hunter

Моя специализация: - Маркетинг (стратегия и тактика)- Аналитика, ценообразования ассортимент- SEO-продвижение и SMM.- PR и реклама- Профессиональный подходПрошел путь от аналитика в маркетинге до руководителя. Достаточно глубоко знаю каждую область маркетинга. Особенно хорошо бизнес-аналитику и SEO, веду несколько независимых проектов. Также беру продвижение сайтов под ключ (кроме взрослых и запрещенных тематик) - цена договорная. Использую исключительно белые методы продвижения. Гео - любой регион РФ или Украины.Качеством выполненной работы Вы останетесь довольны.