Александр Левченко LionSashaLionSasha
42 годаУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Портфолио
- Презентация светильника56 просмотров
- Замок на блюдечке с золотой каемочкой.53 просмотра
- Low poly автомобиль53 просмотра
- 3D модель триммера71 просмотр
- Модель плана квартиры69 просмотров
- Обработка изделия для каталога сайта.43 просмотра
- Lowpoly презентация автомобиля Toyota Raw448 просмотров
- Стол в стиле Loft53 просмотра
- Малые архитектурные формы детской площадки44 просмотра
- Визитка143 просмотра
- Визитка174 просмотра
- Визитка153 просмотра