LipGallagher

Видеомонтаж, создание эффектных роликов и фото обработка

螺 Хотите прорекламировать свой продукт или себя при помощи промо-ролика или целого клипа?

 Хотите поздравить вторую половинку, маму, дедушку или троюродную сестру свояченицы дяди с праздником так, чтобы им запомнилось?

 Хотите такое свадебное видео, чтобы его было приятно пересматривать?

朗 Или хотите эффектные сторис, которые будет очень сложно пропустить или прокрутить?

С такими и другими хорошими желаниями можете обращаться ко мне 

Я умею много всяких штук в Vegas Pro, Premiere Pro, After Effects, Photoshop. А также могу помочь с идеей, сценарием и подборкой материала для вашего видео.⠀

Буду рад исполнить ваши желания 