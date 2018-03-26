Lipatovaa1991

Сайты на WIX под ключ

Привет, я Саша!

Занимаюсь созданием сайтов от одностраничника/лендинга до интернет магазина на платформе wix (конструктор сайтов).

Конструктор - не значит сайты под копирку!

Плюсы сайта на конструкторе- быстро (изготовление от 5 дней) - удобно (админ панель проста и понятна даже неопытному пользователю)- интересно (постоянно расширяется функционал,добавляются новые возможности)- безгранично (можно воплотить любые идеи)- недорого (относительно прописных сайтов стоимость меньше в разы)Настраиваю SEO продвижение каждого сайта✅.

К каждой работе подхожу индивидуально,мне интересно работать в новых сферах, изучать специфику вашего бизнеса..Для меня интересны партнерские отношения, работа на перспективу.

(Я не пропадаю после выполнения задания).После сдачи работы обучение основным инструментам работы в админ.панели сайта.(я создаю свои обучающие видео)Возможна консультация,доработка,сопровождение вашего сайта после сдачи работы или уже готовых сайтов на платформе wix.

Не знаете кому доверить работу по созданию сайта?.

Для понимания моей компетенции,взглядов,и просто знакомства предлагаю вам сделать макет вашего сайта БЕСПЛАТНО!

Вы ответите мне на несколько вопросов, я сделаю макет как это вижу я (визуализация), далее принимаем решение о сотрудничестве.Вы не теряете ничего!

Сайты мое хобби, и мне не составит труда сделать вам бесплатный макет.

Если вам понравится - начинаем работать, если нет......хотя не будем загадывать!

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