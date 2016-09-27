Я люблю свою работу - в этом мой успех!

За 6 лет обучения в ВУЗах ( получаю второе высшее образование по профилю менеджмент - магистр) написала большое число научных работ на различные тематики, участвовала в научно - технических и научно - практических конференциях, в международных и общероссийских олимпиадах. Имеются соответствующие сертификаты. Правила много научных изданий перед их печатью. Копирайтинг и рерайтинг, как средства заработка начала использовать недавно. Продуктивно освоила азы, заказчики довольны, отказы есть, но менее 5 %. Уникальность текста гарантирую! Всегда нравилось писать статьи, мечтала о работе, которая приносила бы удовольствие, а не только компенсировала бы потребность в деньгах. "Полюбите свою работу, и вам не никогда не придется работать"