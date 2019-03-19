Lipovantor

Сергей Байрактар Lipovantor

 
37 летУкраина/Килия
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Что я делаю: Дизайн интернет-магазинов Лендинги Сайты Логотипы Ui/Ux дизайн

Владение программами:

﻿Figma

﻿AdobePhotoshop

﻿Adobe Illustrator

﻿Corel Draw

Теория дизайна:

﻿шрифты

﻿типографика

﻿UI/UX дизайн

Основы верстки:

﻿HTML

﻿CSS

Образование:

﻿высшее(ОНАПТ)

Языки:

﻿Русский(родной)

        Украинский(второй родной)

        English(начальный)

В планах:

        Adobe InDesign

        Adobe AfterEffects

        JavaScript

﻿English(продвинутый)

JavascriptHTMLCSSFigmaInDesignIllustrator
Портфолио