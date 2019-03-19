Что я делаю: Дизайн интернет-магазинов Лендинги Сайты Логотипы Ui/Ux дизайн
Владение программами:
Figma
AdobePhotoshop
Adobe Illustrator
Corel Draw
Теория дизайна:
шрифты
типографика
UI/UX дизайн
Основы верстки:
HTML
CSS
Образование:
высшее(ОНАПТ)
Языки:
Русский(родной)
Украинский(второй родной)
English(начальный)
В планах:
Adobe InDesign
Adobe AfterEffects
JavaScript
English(продвинутый)
Портфолио
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