Занимаюсь расшифровкой видео и аудио в текст.
Всем привет, я Игорь и я фрилансер. Я очень занимаюсь "транскрибацией" (расшифровкой) аудио или видео в текст. Умею довольно быстро набирать текст, также отношусь к работе очень ответственно. Стараюсь её выполнить быстрее срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Если вам все понравится, то оставляйте пожалуйста отзывы! Вам не трудно, а мне приятно.
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Портфолио
- Расшифровка аудио и видео в текст.120 просмотров
Транскрибация
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$400/час
от $15от 2 дней
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