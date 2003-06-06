Занимаюсь расшифровкой видео и аудио в текст.

Всем привет, я Игорь и я фрилансер. Я очень занимаюсь "транскрибацией" (расшифровкой) аудио или видео в текст. Умею довольно быстро набирать текст, также отношусь к работе очень ответственно. Стараюсь её выполнить быстрее срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами. Если вам все понравится, то оставляйте пожалуйста отзывы! Вам не трудно, а мне приятно.