Елена

skype: Lirriella

e-mail: [email protected]

Back-end разработчик.

Парадигмы, паттерны: ООП, MVC.

Программирование: PHP, JavaScript (в т.ч. jQuery и AJAX).

СУБД: MySQL, MSSQL.

Фреймворки: YII.

Вёрстка: HTML, CSS.

ОС: Windows, Linux (в т.ч. терминал, у меня самой стоит lubuntu).

Серверы: Denwer, LAMP.

IDE: NetBeans, Eclipse.

Контроль версий: Subversion (SVN), GIT.

FTP: FileZilla.

Имею опыт работы с самописными сайтами на чистом PHP, а также с готовыми CMS (WordPress, Joomla, OpenCart), различными API (Яндекс.Карты, Яндекс.Метрика, Google Chart), Cron'ом, SOAP’ом. Умею ориентироваться в чужом коде.

Люблю и умею учиться и узнавать новое.

Небольшой опыт программирования на C#.

Английский язык на уровне, достаточном для чтения документации.

Подробное резюме с примерами работ...