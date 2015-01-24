Елена
skype: Lirriella
e-mail: [email protected]
Back-end разработчик.
Парадигмы, паттерны: ООП, MVC.
Программирование: PHP, JavaScript (в т.ч. jQuery и AJAX).
СУБД: MySQL, MSSQL.
Фреймворки: YII.
Вёрстка: HTML, CSS.
ОС: Windows, Linux (в т.ч. терминал, у меня самой стоит lubuntu).
Серверы: Denwer, LAMP.
IDE: NetBeans, Eclipse.
Контроль версий: Subversion (SVN), GIT.
FTP: FileZilla.
Имею опыт работы с самописными сайтами на чистом PHP, а также с готовыми CMS (WordPress, Joomla, OpenCart), различными API (Яндекс.Карты, Яндекс.Метрика, Google Chart), Cron'ом, SOAP’ом. Умею ориентироваться в чужом коде.
Люблю и умею учиться и узнавать новое.
Небольшой опыт программирования на C#.
Английский язык на уровне, достаточном для чтения документации.
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