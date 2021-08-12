SEO оптимизатор

Я прошла обучение на курсах. Так же самостоятельно ищу новые материалы и новости в мире SEO, слежу за топовыми SEO-блогерами. Прошла обучение базового курса в HTML ACADEMY на знание HTML, CSS и JavaScript.Есть опыт в продвижение сайта. Была помощником SEO-специалиста. выполняла полный спектр по продвижению. Анализ сайта и конкурентов, построение структы сайта, составление семантического ядра, технический аудит, написание ТЗ. Мир SEO меня покорил и хочется развиваться дальше, узнавать больше нового и интересного.

Вот полный перечень всего с чем я могу вам помочь:

Технический аудит

Анализ конкурентов

Анализ ссылочной массы

Разработка структуры сайта

Сбор семантического ядра запросов

Оптимизация title, descriptions, h1

Анализ содержания HTML страниц

Составление ТЗ для программистов и копирайтеров

Внедрение микроразметки

Знание стратегии как позиционного продвижения (продвижение страниц с ВЧ запросами) , так и трафикового (создание большого числа страница под НЧ и СЧ запросы)

Закупка ссылок (биржи gogetlinks и miralinks)

Работа с сервисами megaindex, keys.so , topvisor, screaming frog, Букварикс и др

Работа с Яндекс Метрики, Google Analytics, Яндекс Вебмастер, Google search console

Поиска дроп доменов