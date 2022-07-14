Видео-монтаж, рекламные, поздравительные ролики, презентации, лого

Привет! Я начинающий видеомонтажёр, хотя мне уже 50)) Не волнуйтесь, я совершенно адекватная и живая. Кстати, на фото профиля, я думаю, это видно. Фотография свежая. Могу делать рекламные видео-ролики, промо, презентации, поздравления, лого.... и прочее. Всё обсуждаемо. Работаю с вашими видео и фото, а также с лицензионными футажами под ваши цели. Увлекаюсь видео-монтажом и съёмками видео уже давно. Прошла обучение и имею сертификаты Школы Видео. Образование у меня высшее, техническое (конструктор швейных изделий, РосЗИТЛП). По жизни занималась много чем, но самое главное - любое дело выполняю либо хорошо, либо вовсе его не делаю; прям как завещала Людмила Прокофьевна в фильме "Служебный роман".)) Мне больше всего нравится творить красоту и позитив во всём. Со мной легко договариваться, ради идеи готова идти на уступки и компромиссы. Могу выполнить ваш заказ оперативно. Ко мне, пока что, выгодно обращаться, потому что я новичок (пока что) и потому беру невысокую оплату. Зато расстараюсь на полную! Будьте уверены!)

Примеры моих работ на канале Ютуб: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-n6CxV8xJTpA9jTbPfpSNhSVJXGGgME

В Инстаграм: https://www.instagram.com/lisa_videost/