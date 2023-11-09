Занимаюсь созданием артов и иллюстраций с помощью нейросетей

Приветствую вас на своей страничке 🤝

Уже год, как я с помощью нейросетей занимаюсь созданием артов/иллюстраций для открыток в поссткроссинге, блокнотов, кружек, магазинов и.т.д.

Мне нравится это тем, что нейросеть может создать свое уникальное изображение (рисунок карандашом, акварелью, кистью, фэнтези и.т.д), и вы уже не сможете создать по такому же запросу точно такое же, при запросе изображение снова будет новым 🫶🏻🫶🏻🥰