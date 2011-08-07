Навыки работы с ПК: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Scoring, Мо

Август 2008 – Настоящее время: ЗАО «Банк ЖилФинанс». Управление Андеррайтинга.

Должность: Старший экономист Управления Андеррайтинга/Ведущий экономист Управления Андеррайтинга.

• Проведение анализа платеже- и кредитоспособности заемщиков по стандартам и требованиям, утвержденным в Банке;

• Расчет максимальной суммы кредита, доступной заемщику с учетом установленных стандартов по андеррайтингу ипотечных, потребительских и авто. кредитов.

• Подготовка Решения о предоставлении кредита / Решения об отказе в предоставлении кредита.

• Осуществление проверок комплектности кредитных досье Заемщиков;

• Проведение комплексного анализа сведений, изложенных в документах заемщиков на предмет их достоверности.

• Определение подлинности предоставляемых заемщиками документов, подтверждающих трудовую деятельность и уровень получаемых доходов, на соответствие трудовому и налоговому законодательству.

• Использование дополнительных методов проверки информации, предоставленной заемщиками посредством телефонных переговоров, как с самими заемщиками, так и с их работодателями.

• Проведение анализа предмета залога, выступающего обеспечением по ипотечному кредиту, на соответствие установленным в Банке требованиям.

• Обсуждение кредитных дел на Кредитном Комитете.

• Обучение вновь принятых на работу сотрудников Управления (разъяснение порядка применения действующих правил, инструкций и иных документов нормативного характера, непосредственно связанных с деятельностью Управления Андеррайтинга).

• Взаимодействие с ответственными лицами Филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления Андеррайтинга / Кредитного комитета.

• Разработка инструкция взаимодействия головного офиса и региональных дополнительных офисов Банка.

• Временное исполнение обязанностей Начальника Управления Андеррайтинга.

Март 2007 - Август 2008: ООО «ХКФ Банк»

Должность: Консультант ипотечного кредитования / Кредитный аналитик ипотечного кредитования.

• Проведение анализа платеже- и кредитоспособности заемщиков по стандартам и требованиям, утвержденным в Банке.

• Расчет максимальной суммы кредита, доступной заемщику с учетом установленных стандартов по андеррайтингу ипотечных кредитов.

• Подготовка Решения о предоставлении кредита / Решения об отказе в предоставлении кредита.

• Осуществление проверок комплектности кредитных досье Заемщиков.

• Проведение комплексного анализа сведений, изложенных в документах заемщиков на предмет их достоверности.

• Определение подлинности предоставляемых заемщиками документов.

• Использование дополнительных методов проверки информации, предоставленной заемщиками посредством телефонных переговоров, как с самими заемщиками, так и с их работодателями.

• Проведение анализа предмета залога, выступающего обеспечением по ипотечному кредиту, на соответствие установленным в Банке требованиям.

• Разработка/ написание андеррайтинга по платеже- и кредитоспособности заемщиков.

Января 2005 г. – Февраль 2007г.: ЗАО «Джии Мани Банк»

Должность: Специалист отдела ритейловых продаж/ Специалист экспресс -кредитования группы принятия решений.

• Проверка данных клиента.

• Ведение отчетности для предоставления в управление рисков на еженедельной основе.

• Проведение оценки кредитоспособности клиента.

• Консультирование специалистов по вопросам соблюдения операционных процедур и разрешения сложных ситуаций.

Август 2004г. – Октябрь 2005 г.: ЗАО «Инком - недвижимость»

Должность: Агент по вторичному рынку недвижимости.

• Привлечение клиентов, ведение переговоров.

• Подготовка необходимой документации для совершения различных видов сделок с недвижимостью (купля - продажа, приватизация, договор ренты).

• Проверка объекта сделки на юридическую чистоту.

• Сопровождение сделок по недвижимости с участием ипотечных средств. Образование:

Сентябрь 2000 – Июнь 2005 г. Москва

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам, специализация «Финансы и кредит», специальность «Экономист».

Повышение квалификации:

Май 2008г. – Международная Московская Финансово- Банковская школа, тема курса «Особенности анализа платеже и кредитоспособности заемщиков в процессе ипотечного кредитования, основы секьюритизации»

Февраль 2009г. – ГОУ ДПО – Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для жилищно-коммунального комплекса России, по курсу «Управление системами ипотечного кредитования по Стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию