Август 2008 – Настоящее время: ЗАО «Банк ЖилФинанс». Управление Андеррайтинга.
Должность: Старший экономист Управления Андеррайтинга/Ведущий экономист Управления Андеррайтинга.
• Проведение анализа платеже- и кредитоспособности заемщиков по стандартам и требованиям, утвержденным в Банке;
• Расчет максимальной суммы кредита, доступной заемщику с учетом установленных стандартов по андеррайтингу ипотечных, потребительских и авто. кредитов.
• Подготовка Решения о предоставлении кредита / Решения об отказе в предоставлении кредита.
• Осуществление проверок комплектности кредитных досье Заемщиков;
• Проведение комплексного анализа сведений, изложенных в документах заемщиков на предмет их достоверности.
• Определение подлинности предоставляемых заемщиками документов, подтверждающих трудовую деятельность и уровень получаемых доходов, на соответствие трудовому и налоговому законодательству.
• Использование дополнительных методов проверки информации, предоставленной заемщиками посредством телефонных переговоров, как с самими заемщиками, так и с их работодателями.
• Проведение анализа предмета залога, выступающего обеспечением по ипотечному кредиту, на соответствие установленным в Банке требованиям.
• Обсуждение кредитных дел на Кредитном Комитете.
• Обучение вновь принятых на работу сотрудников Управления (разъяснение порядка применения действующих правил, инструкций и иных документов нормативного характера, непосредственно связанных с деятельностью Управления Андеррайтинга).
• Взаимодействие с ответственными лицами Филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Управления Андеррайтинга / Кредитного комитета.
• Разработка инструкция взаимодействия головного офиса и региональных дополнительных офисов Банка.
• Временное исполнение обязанностей Начальника Управления Андеррайтинга.
Март 2007 - Август 2008: ООО «ХКФ Банк»
Должность: Консультант ипотечного кредитования / Кредитный аналитик ипотечного кредитования.
• Проведение анализа платеже- и кредитоспособности заемщиков по стандартам и требованиям, утвержденным в Банке.
• Расчет максимальной суммы кредита, доступной заемщику с учетом установленных стандартов по андеррайтингу ипотечных кредитов.
• Подготовка Решения о предоставлении кредита / Решения об отказе в предоставлении кредита.
• Осуществление проверок комплектности кредитных досье Заемщиков.
• Проведение комплексного анализа сведений, изложенных в документах заемщиков на предмет их достоверности.
• Определение подлинности предоставляемых заемщиками документов.
• Использование дополнительных методов проверки информации, предоставленной заемщиками посредством телефонных переговоров, как с самими заемщиками, так и с их работодателями.
• Проведение анализа предмета залога, выступающего обеспечением по ипотечному кредиту, на соответствие установленным в Банке требованиям.
• Разработка/ написание андеррайтинга по платеже- и кредитоспособности заемщиков.
Января 2005 г. – Февраль 2007г.: ЗАО «Джии Мани Банк»
Должность: Специалист отдела ритейловых продаж/ Специалист экспресс -кредитования группы принятия решений.
• Проверка данных клиента.
• Ведение отчетности для предоставления в управление рисков на еженедельной основе.
• Проведение оценки кредитоспособности клиента.
• Консультирование специалистов по вопросам соблюдения операционных процедур и разрешения сложных ситуаций.
Август 2004г. – Октябрь 2005 г.: ЗАО «Инком - недвижимость»
Должность: Агент по вторичному рынку недвижимости.
• Привлечение клиентов, ведение переговоров.
• Подготовка необходимой документации для совершения различных видов сделок с недвижимостью (купля - продажа, приватизация, договор ренты).
• Проверка объекта сделки на юридическую чистоту.
• Сопровождение сделок по недвижимости с участием ипотечных средств. Образование:
Сентябрь 2000 – Июнь 2005 г. Москва
Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам, специализация «Финансы и кредит», специальность «Экономист».
Повышение квалификации:
Май 2008г. – Международная Московская Финансово- Банковская школа, тема курса «Особенности анализа платеже и кредитоспособности заемщиков в процессе ипотечного кредитования, основы секьюритизации»
Февраль 2009г. – ГОУ ДПО – Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для жилищно-коммунального комплекса России, по курсу «Управление системами ипотечного кредитования по Стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию