Lisa-alisa11

Доброе время суток! Приветствую Вас на моей страничке. Если Вы уделите нем

В настоящее время я студентка филологического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского филологический факультет, специальность - журналистика.

Имела опыт работы в журнале "Дорогое удовольствие". (Разделы: Фреш,новости,события), писала для журнала "Театралъ". На данный момент сотрудничаю с Журналом "Стольник" и пишу для интернет порталов.

Темы,в которых имею опыт: Мода, события,обзор, рецензии на спектакли и кино, новости о знаменитостях и селебрити.

Интересно изучить любой предмет, всегда готова разобраться в чем-то новом и непонятном для меня, чтобы сделать качественную работу для Вас.

Некоторые работы Вы можете посмотреть в моем портфолио. Это, безусловно, не всё, портфолио будет обновляться.

Напоследок добавлю, что люблю свою работу и отношусь к ней ответственно. В моих силах сделать все, чтобы работать со мной Вам было спокойно и приятно.

С уважением, Алиса.