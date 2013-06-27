Lisa-alisa11

Требуется размещать информацию о компаниях и их сайтах в каталогах компании и городских порталах. Ориентировка работы может быть на регионы или на всю Россию. Необходимо: опубликовать описание компании, ссылку на сайт, и ключевые слова. Всю информацию вы ...
В настоящее время я студентка филологического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского филологический факультет, специальность - журналистика.
Имела опыт работы в журнале "Дорогое удовольствие". (Разделы: Фреш,новости,события), писала для журнала "Театралъ". На данный момент сотрудничаю с Журналом "Стольник" и пишу для интернет порталов.
Темы,в которых имею опыт: Мода, события,обзор, рецензии на спектакли и кино, новости о знаменитостях и селебрити.
Интересно изучить любой предмет, всегда готова разобраться в чем-то новом и непонятном для меня, чтобы сделать качественную работу для Вас.
Некоторые работы Вы можете посмотреть в моем портфолио. Это, безусловно, не всё, портфолио будет обновляться.
Напоследок добавлю, что люблю свою работу и отношусь к ней ответственно. В моих силах сделать все, чтобы работать со мной Вам было спокойно и приятно.
С уважением, Алиса.
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