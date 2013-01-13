Ирина Головацкая (Столярова), 25 лет
e-mail: [email protected]
Профессиональные навыки: опыт подготовки и написания тематических, рекламных,
спонсорских материалов для СМИ,
навыки организации и проведения пресс-конференций,
опытный пользователь ПК
Опыт работы: с 2011 г. – Еженедельное обозрение
«Город Н-ск», корреспондент
2010-2011 гг. – редактор газеты
кафедры журналистики ПГСГА и Самарской
городской организации детей-инвалидов
«Парус надежды»
август 2009 г. – Фестиваль молодых художников,
автор текстов каталога, фотограф
Образование: высшее
2004-2010 гг. – Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия (бывш. СГПУ),
факультет журналистики
Дополнительная информация: 2009 г. – автор фотовыставки «Молодые художники
через призму объектива» в областном союзе
журналистов, 2011 г. – победитель Международного
фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи» в
номинации «На службе у Детства», член Самарской
областной организации молодых литераторов
Личные характеристики: творческий подход к делу,
ответственность, разносторонние интересы и
знания
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