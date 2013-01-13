Lisa87

Ирина Lisa87

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
копирайт, статьи, слоганы, стихи

Ирина Головацкая (Столярова), 25 лет

e-mail: [email protected]

Профессиональные навыки: опыт подготовки и написания тематических, рекламных,

спонсорских материалов для СМИ,

навыки организации и проведения пресс-конференций,

опытный пользователь ПК

Опыт работы: с 2011 г. – Еженедельное обозрение

«Город Н-ск», корреспондент

2010-2011 гг. – редактор газеты

кафедры журналистики ПГСГА и Самарской

городской организации детей-инвалидов

«Парус надежды»

август 2009 г. – Фестиваль молодых художников,

автор текстов каталога, фотограф

Образование: высшее

2004-2010 гг. – Поволжская государственная

социально-гуманитарная академия (бывш. СГПУ),

факультет журналистики

Дополнительная информация: 2009 г. – автор фотовыставки «Молодые художники

через призму объектива» в областном союзе

журналистов, 2011 г. – победитель Международного

фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи» в

номинации «На службе у Детства», член Самарской

областной организации молодых литераторов

Личные характеристики: творческий подход к делу,

ответственность, разносторонние интересы и

знания

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