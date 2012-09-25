Требуется спарсить с трекера pornolab.net (заблокирован в России) все торрент файлы. Название файлов не менять. На трекере более 600000 раздач. На сайте имеются ограничения по количеству скачиваний на юзера в сутки и зависят от рейтинга. ...
Специализируюсь на парсинге сайтов. Отдаю предпочтение парсингу торрент трекеров и магазинов. Возможен парсинг поисковых запросов Google.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть видеоредактор, нужно доработать его функционал и мелкие правки по дизайну (кнопочку добавить). Изменения по функционалу нужны не большие. Сделать так чтобы программа работала всего лишь с одним фильтром ( с определенными параметрами ) который ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется шаблон который нужно отредактировать чтобы он прошел валидацию. В данный момент показывает 14 ошибок. Доступ к шаблону по фтп предоставлю.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Шаблон нужен по функционалу похожий на ruporn.tv . С такой же подгрузкой контента. Видеоплеер на моем сайте используется точно такой же. Интересуют цена и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть небольшой сайтик, нужно чтобы при заходе в любую новость справа отображалась колонка из 5- 7 случайных новостей с изображением.Сайт на dle. адрес сайта и доступ в админку только в личку. для связи icq 378828768. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть небольшой сайт под управлением DLE. нужно наполнить его материалом. Весь материал готов. пришлю исполнителю. Всего позиций 700. В среднем на одну позицию уходит полминуты. оплата - вебманями. по частям. жду ваших предложенийНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад