Lisa999

Гарус Гоша Lisa999

 
39 летРоссия/Димитровград
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный парсинг

Специализируюсь на парсинге сайтов. Отдаю предпочтение парсингу торрент трекеров и магазинов. Возможен парсинг поисковых запросов Google.

Парсинг сайта