LisaKhin

Елизавета LisaKhin

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и рисование персонажей

Разработаю и нарисую любого персонажа для любых целей. Цена варьируется от сложности персонажа, его детализации и прорисовки 